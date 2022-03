Project BBQ, cambia tutto: ora è Project AK, è un Souls-like e arriverà su console

Nel 2018, Neople, team di sviluppo della Corea del Sud, aveva presentato ufficialmente il primo trailer di Project BBQ, nome in codice per un promettente MMORPG destinato ad approdare su PC.

A oltre tre anni di distanza e diverso tempo dopo la pubblicazione degli ultimi aggiornamenti su Project BBQ, la software house asiatica ha però deciso di cambiare completamente le carte in tavola. Il gioco ambientato nell'universo di Dungeon Fighter Online ha infatti mutato concept, oltre che titolo.

Il team di Neople ha confermato che il nuovo nome in codice di Project BBQ è ora AK Project, una modifica accompagnata anche da una key art inedita, che potete visionare in calce a questa news. Ma non solo: l'MMORPG è stato infatti convertito dal team di sviluppo in un Action RPG afferente al sottogenere Souls-like. L'obiettivo è quello di proporre una narrazione coinvolgente, in grado di avvolgere gli appassionati in un'avventura variopinta all'interno dell'immaginario di Dungeon Fighter Online.



Il nuovo AK Project sarà plasmato tramite il malleabile Unreal Engine - non è chiaro se UE4 o UE5 - e mira ad un esordio su console, presumibilmente di sola nuova generazione. Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Neople porrà al centro dell'esperienza "divertimento e azione": curiosi di saperne di più?