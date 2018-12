Project BBQ: il nuovo action RPG di Nexon si presenta in foto e video

Nel corso del Dungeon & Fighter Carnival di Seul, i vertici del colosso videoludico sudcoreano Nexon annunciano ufficialmente lo sviluppo di Project BBQ, un ambizioso action ruolistico ambientato nella dimensione fantasy di Dungeon Fighter Online, uno dei picchiaduro beat-em up a scorrimento più famosi del mondo.

La trasposizione 3D di Dungeon Fighter Online sarà affidata al team Action Studio e sarà spinta dalla versione più aggiornata del motore grafico Unreal Engine 4.

Il video di presentazione confezionato dagli autori asiatici ci proietta nella violenta dimensione del titolo, permettendoci di avere un piccolo assaggio dell'esperienza che vivremo interpretando uno dei tanti protagonisti di questa avventura votata al multiplayer competitivo.

Il sistema di gioco escogitato da Action Studio e Nexon si servirà di attacchi estremamente veloci e di mosse elusive da effettuare con il giusto tempismo per non cadere vittima del mostro di turno: anche per questo, gli scenari che faranno da sfondo alle nostre battaglie non saranno particolarmente ampi, una scelta dettata dalla necessità di mantenere sempre alto il ritmo degli scontri all'arma bianca tra i nemici governati dalla CPU e gli avversari online.

Non conosciamo la data di lancio di Project BBQ né tantomeno sappiamo se vedrà mai la luce anche in Occidente su PC e console (presumibilmente PS4 e Xbox One), ma la grancassa mediatica che ne ha accompagnato l'annuncio ci lascia ben sperare per una futura conversione in inglese del titolo. Nell'attesa, vi lasciamo al trailer e alle immagini di annuncio.