Project BBQ, uno spettacolare MMORPG coreano: tutti i dettagli in video!

Nel corso degli ultimi mesi, gli sviluppatori videoludici stanziati nel continente asiatico stanno sempre più attirando su di sé l'attenzione del pubblico internazionale.

Dopo avervi presentato tutti i dettagli su Black Myth: Wukong, sorprendere progetto con natali nella Repubblica Popolare Cinese, è ora la volta della Corea del Sud. Puntiamo dunque i riflettori sugli sviluppatori di Nexon e Action Studio, al momento al lavoro su Project BBQ. Il nome in codice si riferisce ad un MMO caratterizzato da affermati elementi action e da un'estetica che richiama fortemente il mondo degli anime. Caratterizzato da dinamiche di gameplay estremamente frenetiche e da un elevato tasso di spettacolarizzazione, il titolo si è di recente guadagnato una crescente attenzione anche dagli appassionati del genere residenti in Occidente.



Per presentarvi tutti i dettagli sulla produzione, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha compiuto un viaggio virtuale in quel di Seoul, alla ricerca di ogni informazioni diffusa al momento dagli sviluppatori. Il risultato della sua ricerca non poteva che essere trasposto in una nuove video anteprima dedicata. Per scoprire il mondo fantasy e avventuroso di Project BBQ, vi lasciamo dunque alla visione del filmato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!