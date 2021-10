Project Belfry: l'esclusiva Xbox stile Dragon's Crown è sviluppata dal team di Banner Saga

Durante l'ultima puntata del suo podcast GrubbSnax, Jeff Grubb di VentureBeat ha svelato l'esistenza di Project Belfry, una nuova esclusiva per Xbox e PC pubblicata dall'etichetta Xbox Global Publishing, senza annunciare però il team al lavoro sul progetto.

A farlo ci ha pensato Jez Corden con un articolo su Windows Central nel quale non solo conferma l'esistenza del progetto ma anche gli autori, ovvero Stoic Studios, team responsabile della serie The Banner Saga. La compagnia non è stata acquisita da Microsoft ma ha firmato un contratto per la pubblicazione di una esclusiva Xbox (e PC) ora conosciuta con il nome in codice Project Belfry.

Project Belfry avrà un art design stile The Banner Saga anche se il gameplay sarà totalmente diverso e in questo caso ci troviamo di fronte ad un action brawler a scorrimento in stile Dragon's Crown. Attualmente non è chiaro quale sia lo stato di sviluppo e quanto tempo servirà al team per produrre una build da presentare al pubblico, Microsoft e Stoic Studios non hanno ancora annunciato il gioco che, lo ricordiamo, ad oggi non ha ancora un nome ufficiale.

Certamente si tratta di un progetto da tenere d'occhio, anche se con ogni probabilità non parliamo di una produzione AAA ad alto budget, in ogni caso ne sapremo di più presumibilmente nel corso del 2022.