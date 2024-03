Project Birdseye è il nuovo roguelike ambientato nell'universo di The Callisto Protocol

È arrivato nel corso della serata il reveal trailer di Project Birdseye, il nuovo progetto in sviluppo presso Striking Distance Studios, software house nota al pubblico per aver dato i natali a The Callisto Protocol.

Il gioco in questione è nato dall'idea di un piccolo gruppo di sviluppatori di Striking Distance Studios che volevano realizzare un titolo dalle dimensioni più contenute che potesse adattarsi a partite di breve durata e avesse un'elevata rigiocabilità. Si è così giunti ad un roguelike con visuale isometrica e stile grafico cartoonesco ambientato nel medesimo universo di The Callisto Protocol. Non a caso, l'azione frenetica di Project Birdseye, che è il nome provvisorio del progetto, si svolge proprio nella Black Iron Prison. Come si può vedere nel trailer, il gioco propone svariati personaggi dotati di abilità uniche e un sistema di progressione che consente di acquisire potenziamenti nel corso della partita, in pieno stile roguelike.

Al momento non si conoscono i dettagli su finestra di lancio e piattaforme di riferimento, ma la presenza del layout di un controller lascia ben sperare sull'approdo sia su PC che su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non temete, perché Project Birdseye non è l'unico progetto in cantiere presso il team di sviluppo. Nel corso del filmato, infatti, viene specificato che questo è un titolo minore e che la software house si sta occupando parallelamente anche di un tripla A in Unreal Engine 5 di cui si parlerà più avanti, probabilmente il sequel di The Callisto Protocol.

