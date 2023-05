Project Bloom: annunciato con un'immagine il nuovo gioco dei creatori di Pokémon

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l'annuncio di un nuovo progetto firmato Game Freak non relativo ai Pokémon e pubblicato da Private Division, il noto publisher sotto l'ala di Take-Two Interactive.

Il gioco non ha ancora un titolo ufficiale e viene momentaneamente chiamato Project Bloom, nome che sottolinea l'ambientazione orientaleggiante di questo action adventure. Al momento non sappiamo molto oltre al genere d'appartenenza, ma qualcosina la si può già intuire osservando lo splendido artwork ad opera di Kazuma Koda, il concept artist di grosse produzioni del calibro di Nier Automata, Bayonetta 2, Pokémon Let’s Go e Fire Emblem Three Houses. L'immagine mostra un paesaggio naturale con al centro un guerriero armato di spada e con indosso un grosso cappello a cono di paglia che suggerisce si tratti di un personaggio proveniente dall'oriente. Purtroppo non vi sono ulteriori informazioni sul gioco e possiamo solo immaginare che si tratti di un open world in stile The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Ad essere ignote sono anche le piattaforme di riferimento, ma pare che sia ancora molto presto per parlarne: Project Bloom è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e, stando alle previsioni del publisher, è atteso sul mercato nel corso dell'anno fiscale 2026. Insomma, bisognerà attendere parecchio prima di poter giocare alla prossima fatica dei creatori di Pokémon Scarlatto e Violetto.