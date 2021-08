Project Buramato, tra Genshin Impact e Zelda: il nuovo Action ci porta nel Borneo

La scena dello sviluppo indipendente, ormai è ampiamente noto, è sempre più portatrice di interessanti produzioni videoludiche, originarie di ogni angolo del globo.

A queste ultime si aggiunge ora anche l'intrigante Project Buramato, titolo provvisorio di un nuovo viaggio digitale proposto da Ozysoft. Il team di sviluppo, già autore di Pulang Insanity, ha infatti pubblicato il primo teaser trailer dedicato all'opera. Descritta come un action adventure con elementi platform, Project Buramato è attualmente in corso di realizzazione, con il filmato di debutto che specifica chiaramente come il materiale mostrato sia assolutamente provvisorio.



Con un'ambientazione della struttura semi-open world, l'Indie proporrà una narrazione minimale, ispirata alle tradizionali fiabe e leggende del Borneo e fortemente incentrata sull'atmosfera. Il mondo di Project Buramato, che in parte delle sue declinazioni richiama alla mente Genshin Impact e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sarà popolato da imponenti creature mistiche. Il gameplay mira a proporre un amalgama tra dinamiche shooter dai connotati fatati, action e platform.

Al momento, manca una finestra di lancio per l'action adventure, che mira ad una pubblicazione su più piattaforme. Per il momento, Ozysoft ha ad ogni modo reso noto che una prima versione giocabile di Project Buramato approderà su PC, via Steam, nel corso dell'ultimo trimestre del 2022.