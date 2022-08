Project CARS 1 e 2 verranno rimossi dalla vendita: gli sviluppatori spiegano perché

Mentre i fan attendono ancora novità su un ipotetico Project CARS 4, attraverso Twitter i ragazzi di Slightly Mad Studios forniscono un importante aggiornamento riguardante i primi due capitoli della serie, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2017. E le novità non sono delle migliori.

Lo studio inglese conferma infatti che Project CARS 1 e 2 verranno rimossi dalla vendita a breve: nello specifico, il capostipite non sarà più disponibile a partire dal 3 ottobre 2022, mentre il secondo gioco addirittura prima, dal prossimo 21 settembre. Nell'intervento su Twitter, Slightly Mad Studios spiegano le ragioni dietro tale mossa: "A causa di licenze in scadenza per automobili e tracciati, sia Project CARS che Project CARS 2 verranno tolti dalla vendita nei prossimi mesi".

Gli autori assicurano comunque che "i titoli rimangono completamente giocabili, i nostri utenti potranno ancora godersi tutte le loro feature incluso il multiplayer": ciò significa quindi che, pur non essendo più acquistabili dagli store digitali, chi già li possiede potrà continuare regolarmente ad accedervi, oppure recuperarli in edizione fisica su PS4 e Xbox One tramite il mercato dell'usato.

A conclusione del post, il team inglese conferma che "restiamo concentrati sullo sviluppo dei migliori racing simulativi e, come detto in passato, condivideremo maggiori dettagli sul prossimo progetto firmato Slightly Mad al momento giusto". In attesa quindi di scoprire se davvero il quarto episodio esiste oppure no, la nostra recensione di Project CARS 3 vi illustra tutte le qualità del più recente capitolo principale fin qui pubblicato.