Project CARS 2: annunciato il Porsche Legends Pack in arrivo a marzo

annunciano che il, il secondo pacchetto di espansione per, sarà disponibile su tutte le piattaforme dai primi di marzo. Settant’anni dopo il lancio della prima vettura stradale, la Porsche 356 del 1948, arriva il nuovo DLC per

Il Porsche Legends Pack includerà nove auto leggendarie selezionate dalla storia unica di Porsche, un tracciato con certificazione FIA strettamente legato al marchio Porsche, un’anteprima assoluta per ogni gioco di corse, 20 livree, nove eventi per la community e cinque nuovi eventi per la carriera, tutti attentamente creati per integrarsi all’esperienza Porsche.



Le nove celebri Porsche includono l’attuale GT impegnata sui circuiti di tutto il mondo, la Porsche 911 RSR del 2017, che andrà ad aggiungere anche questo marchio prestigioso alla già incredibile line-up di vetture GT di Project CARS 2. La 911 RSR si unirà ad altre otto celebri Porsche storiche selezionate degli ultimi 70 anni, come la Porsche 917/10 del 1972, soprannominata Can-Am Killer, un mostro analogico il cui motore 12 cilindri boxer da 5 litri è stato accoppiato a due enormi turbocompressori per creare quella che molti considerano ancora l’auto più brutale nella storia delle corse (ben 1.200 CV!).



Prima del Porsche Legends Pack, Slightly Mad Studios ha rilasciato l'Update 4 per Project CARS 2 per PC (Steam), che presto sarà disponibile anche per le versioni Xbox One e PS4. L’Update 4 include numerosi miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità, un miglior bilanciamento dell’esperienza di gioco, miglioramenti nell’interfaccia e nel rendering, e svariati aggiornamenti all’IA in diversi tracciati e classi di veicoli.