Project CARS 2 a confronto su Xbox One X e PS4 Pro

Project CARS 2 adotta una risoluzione dinamica su entrambe le piattaforme, spaziando dai 1360p ai 1620p su PS4 Pro, e dai 1440p ai 1620p su Xbox One X, mantenendo in entrambi casi un frame rate di 60fps abbastanza solido. Rispetto ad altri giochi (come Wolfenstein 2), in questo caso il pixel-count della console Microsoft si limita ad aumentare fino al 27%, concentrando la maggior parte delle proprie risorse di calcolo sugli effetti grafici (come le ombre) e sui dettagli a bordo pista (come l'erba e la densità del pubblico sugli spalti).

In generale, l'esperienza di gioco risulta fluida e molto gradevole alla vista sia su PS4 Pro che su Xbox One X, con la console Microsoft avvantaggiata dalla risoluzione più alta e da una pulizia maggiore dell'immagine. Ricordiamo inoltre che Project CARS 2 può essere provato gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One grazie alla demo pubblicata sui rispettivi store.

