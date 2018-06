Project CARS 2: disponibile ora il nuovo DLC Spirits of Le Mans

Slightly Mad Studios e Bandai Namco Entertainment Europe sono lieti di annunciare il rilascio del terzo pacchetto di espansione per Project CARS 2, Spirit of Le Mans, ora acquistabile separatamente o come parte del Season Pass.

Prova due delle epoche più emozionanti nella storia della gara di durata più evocativa del mondo e scopri l’autentico Spirit of Le Mans alla guida delle tecnologiche LMP1, ma anche degli straordinari prototipi del passato, in un classico pacchetto che cattura tutta l’essenza della 24 Heures du Mans.

Affronta la Battaglia dei Titani guidando per Ferrari o Porsche in un’era resa immortale dal celebre film di Hollywood, Le Mans. Entra nell’abitacolo della 1970 Ferrari 512 S, Ferrari 512 M, o Porsche 917 LH per provare le più selvagge e fantastiche autovetture della storia del motorsport, guidando nel celebre Le Mans Vintage Track, ricreato fedelmente e in ogni dettaglio nella sua versione del 1971.

Il Le Mans Vintage Track è una fedele ricostruzione del Circuit de la Sarthe prima che venisse alterato per sempre in risposta alle velocità straordinarie delle Ferrari 512 e Porsche 917, entrambe capaci di raggiungere i 360 km/h grazie ai loro mostruosi motori da 5 litri.

Sarà poi possibile tornare nel presente e gareggiare per la vittoria in quattro tecnologiche vetture endurance con una potenza di ben 1.000 CV, la Toyota TS050 Hybrid, la tre volte vincitrice di Le Mans Porsche 919 Hybrid, e due delle Audi più vincenti di sempre, l’efficace Audi R18 (con specifiche Fuji 2016) e la velocissima Audi R18 (con specifiche Le Mans 2016). Oltre alle auto e al classico tracciato, che rappresentano due dei periodi storici più celebri di Le Mans, sono disponibili anche 2 vetture ultra rare, la 1980 Porsche 924 Carrera GTP (Porsche ne ha realizzate solo tre) e la 1986 Porsche 961, esemplare unico nel Gruppo C che ha corso due volte a Le Mans.

Le vetture simbolo di ieri e oggi, il leggendario Le Mans Vintage Track e la purezza di una gara di 24 ore, questo è lo Spirit of Le Mans. Oltre alle nove auto e al tracciato classico, il pacchetto include anche cinque eventi per la carriera, progettati per portare in vita il vero spirito di Le Mans, e dieci livree su misura. Questo terzo pacchetto di espansione per Project CARS 2 cattura tutte le emozionanti battaglie e le epiche corse di Le Mans, ma grazie alle impareggiabili transizioni giorno/notte e all’aderenza variabile in base alle condizioni meteo di quattro stagioni diverse, correre la classica francese di 24 ore non è mai stato così divertente, impegnativo o reale. L’Update 6 per Project CARS 2 con diversi miglioramenti e ottimizzazioni per il gioco è ora disponibile.

Il Season Pass di Project CARS 2 include tutti i quattro DLC, oltre al Motorsport Bonus Pack, a un prezzo scontato. Il pacchetto Spirit of Le Mans è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.