Project CARS 2: il DLC 'Fun Pack' sarà disponibile a partire da questo inverno

Con un comunicato stampa,ha annunciato il primo pacchetto espansione di. Ilsarà disponibile a partire da questo inverno e includerà nuovi veicoli, nuovi tracciati, nuove livree e nuovi eventi invito.

Preparati a divertirti con emozionanti controsterzate e derapate su ogni superficie con il primo pacchetto di espansione per Project CARS 2, il Fun Pack. Allaccia le cinture e prova 3 delle più brutali e pericolose auto nella storia delle corse, le mostruose Gruppo B da oltre 500 cavalli, presto escluse da ogni competizione, che hanno stupito intere generazioni di appassionati di rallycross sul tracciato Brands Hatch Rallycross Historic alla fine degli anni ‘80.



Andando ad arricchire ulteriormente l’incredibile quantità di contenuti dedicati al rallycross di Project CARS 2, il famoso tracciato Circuit De Barcelona-Catalunya Rallycross incoraggerà i giocatori ad affrontare alcune folli derapate sfrecciando con l’Audi S1 EKS RX Quattro del vincitore del campionato mondiale Matthias Ekstrom, e la Citroën DS3 RX Supercar di Petter Solberg.



Gareggia in una scorbutica e ribassata muscle car americana per gentile concessione del Fun-Haver professionista, Vaughn Gittin Jr. Decolla letteralmente e fai qualsiasi cosa con la celebre Ford Bronco “Brocky”del 1969 di Vaughn, una 4x4 da 600 cavalli, un perfetto lasciapassare per un po’ di divertimento e acrobazie aeree. Brucia gli pneumatici e drifta alla grande in un mare di fumo con l’eroica Ford Mustang RTR Spec - 5D da 960 CV di Vaughn e ottieni una vera scarica di adrenalina con la Mustang '66 RTR, un V8 Trans Am-runner di grossa cilindrata progettata e testata da Vaughn e il suo team RTR.



Ma i contenuti del Fun Pack per Project CARS 2 non finiscono qui, visto che include anche 6 livree per i veicoli delle principali squadre eSports e 4 nuovi eventi a invito.

Auto

Ford RS200 Evolution (Gruppo B)

Renault R5 Maxi Turbo (Gruppo B)

Audi Sport quattro S1 (Gruppo B)

Audi S1 EKS RX Quattro (WRX)

Citroën DS3 RX Supercar (WRX)

Ford Mustang RTR Spec – 5D

Ford Bronco “Brocky”

Mustang '66 RTR

Tracciati

Brands Hatch Rallycross Historic

Circuit De Barcelona-Catalunya Rallycross

Livree

BAM

Oscaro

Team Redline

Virtual Drivers by TX3

JapSpeed Racing

F4H Motorsport

Eventi Invito

Vintage Tourer Cup

Group B Bout

Historic Rallycross Gold

Trophy Truck Madness

Il Fun Pack di Project CARS 2 sarà disponibile a partire da questo inverno su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam). A fondo pagina potete dare un'occhiata alle nuove vetture incluse nel DLC.