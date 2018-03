Project CARS 2: è ora disponibile il Porsche Legends Pack

sono lieti di annunciare il lancio del, il secondo pacchetto di espansione per Project CARS 2 , che è ora disponibile sia in formato indipendente che come parte integrante del Season Pass.

Celebra il 70° anniversario di Porsche con questo ricco pacchetto che ti immergerà in una coinvolgente esperienza di emozioni, suoni e pura storia delle corse. Allacciati le cinture e preparati per un fantastico viaggio alla guida di nove vetture Porsche nel circuito proprietario della casa tedesca, il Porsche On-road Circuit Leipzig, certificato dalla FIA, un’anteprima assoluta per ogni gioco di corse.

Le nove Porsche rappresentano 70 anni di vetture sportive della casa tedesca. Dalla 917K “Le Mans” alla Porsche 917/10 “Turbo Panzer”, la “Moby Dick” 935/78 coda di balena e la 911 Carrera RSR 2.8, la cui bellezza è stata eguagliata solo dalle sue impareggiabili prestazioni nelle gare GT europee, passando alla meravigliosa Porsche 959 S a trazione integrale e doppio turbo e la 2004 Carrera GT alimentata con un motore V10 derivante dalla Formula 1, che ha stupito un’intera generazione di appassionati, fino alla guerriera Porsche nella categoria GT, la 2017 Porsche 911 RSR, il Porsche Legends Pack saprà conquistare i giocatori con le Porsche più veloci, selvagge e spaventose della storia.



Oltre alle nove auto e al circuito Porsche, il pacchetto includerà anche 11 livree eSports su misura e alcuni eventi della carriera a tema Porsche, progettati per portare tutto lo spirito di queste auto straordinarie in alcuni scenari dove sono state leggende.

Questo secondo pacchetto di espansione per Project CARS 2, ricco di storia e brividi da corsa, offrirà ai possessori del Season Pass di Project CARS 2 anche un’anteprima sui prossimi pacchetti, tra cui l’atteso Spirit of Le Mans e il Ferrari-themed Expansion Pack 4, entrambi previsti per il 2018. Il Season Pass di Project CARS 2 include tutti i 4 DLC, oltre al Motorsport Bonus Pack, a un prezzo scontato.

Auto (9)

1971 Porsche 908/03 Spyder

1971 Porsche 917K

1972 Porsche 917/10

1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8

1978 Porsche 935/78

1981 Porsche 935/78-81

1987 Porsche 959 S

2004 Porsche Carrera GT

2017 Porsche 911 RSR

Tracciati (1)

Porsche On-road Circuit Leipzig

Livree eSport (11)

VP-Gaming.de

ESPORTS+CARS

Oscaro esports by SDL

Euronics Gaming

Eventi Carriera (5)



Carrera Showdown

California Dream Event

2.4 Hours of Nurburg

Vintage Forest Run

Icons On Show

Project CARS 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.