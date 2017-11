Project CARS 2: prova gratis il gioco con la demo per PC, PS4 e Xbox One

: Sono passati due mesi dall’uscita di, e ogni giorno che passa, la community gareggia e cresce sempre di più. Oggi,hanno pubblicato la demo ufficiale del gioco, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

La demo ufficiale di Project CARS 2 è stata sviluppata e creata per consentire ai giocatori di provare la varietà di corse offerta nel gioco completo, testando così di persona perché Project CARS 2 è il miglior gioco di corse di quest’anno. Mettiti al volante di una Ferrari 488 GT3, una Lamborghini Huracán LP610-4 e una Formula Renault 3.5, in una versione del Red Bull Ring ricreata con la massima accuratezza.



Inoltre, la demo mostra tutti i miglioramenti per Xbox One X e PlayStation 4 Pro che saranno aggiunti con un aggiornamento imminente, oltre allo straordinario supporto per la realtà virtuale nella versione PC di Project CARS 2. I tre diversi tipi di auto sono stati scelti appositamente per offrire sia un’anteprima delle diverse discipline motoristiche disponibili nella versione completa, sia l’incredibile fisica e manovrabilità dei veicoli nel gioco. Le due varianti del circuito, ambientate in uno splendido scenario, evidenziano l’impatto delle condizioni atmosferiche sulla grafica e la manovrabilità, che i piloti scopriranno in Project CARS 2.



I tre scenari nella demo metteranno alla prova i giocatori con sfide sempre più impegnative, consentendogli di provare una fisica davvero unica in diverse vetture e condizioni variabili, dando loro un primo assaggio di ciò che proveranno nel gioco completo. In Project CARS 2, sarà possibile provare una guidabilità realistica, ammirare quattro splendide stagioni con diverse condizioni meteo, transizioni giorno-notte complete e dinamiche, oltre 180 auto dei migliori marchi al mondo, nove discipline motoristiche, tra cui rallycross e IndyCar, e 140 tracciati incredibilmente realistici, ognuno con determinate condizioni meteo in 60 località spettacolari.



Per gli attuali possessori di Project CARS 2, il 21 novembre è stato pubblicato il Japanese Car Pack, offerto in precedenza come bonus di prenotazione e ora ufficialmente acquistabile su tutte le piattaforme.