Project CARS 3: i bolidi del simcade di Slightly Mad sfrecciano nella Videoanteprima

Project Cars sta per tornare con un terzo episodio che si preannuncia però molto diverso rispetto ai primi due episodi della serie racing di Slightly Mad Studios.

In attesa dell'uscita di Project CARS 3, prevista per fine agosto su PC, PS4 e Xbox One, abbiamo divorato l'asfalto virtuale del racing game targato Slightly Mad per andare a caccia di indizi sulle novità contenutistiche e sulle sorprese riservateci dagli autori inglesi.

Come sottolineato in questi mesi dalla software house entrata nella famiglia di Codemasters, all'interno dell'offerta ludica di Project CARS 3 ci sarà spazio per il più grande roster di auto della storia di questo franchise, oltreché per una modalità Carriera rielaborata in funzione dei suggerimenti della community.

Di particolare interesse per gli appassionati saranno poi le novità previste per la rosa di tracciati (ivi compreso lo storico autodromo brasiliano di Interlagos) e il ventaglio di opzioni accessibili nell'upgrade delle auto, con tanti moduli per l'elaborazione, il setting e la customizzazione estetica dei bolidi. Per un approfondimento ulteriore prima dell'uscita del titolo attesa per il 28 agosto, vi lasciamo alla Videoanteprima in apertura d'articolo e allo speciale su Project CARS 3 a firma di Matteo Mangoni.