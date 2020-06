Project CARS 3 esce ad agosto: la varietà di tracciati e auto in nuove immagini

I vertici di Bandai Namco annunciano la data di lancio ufficiale di Project CARS 3, il nuovo capitolo dell'apprezzata serie sviluppata dagli studi Slightly Mad che prova a coniugare l'immediatezza e le emozioni degli arcade racing all'autenticità e al feeling offerto dalle simulazioni di guida.

Il nuovo atto dell'esperienza racing di Slightly Mad sarà disponibile dal 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One: ad accompagnare l'annuncio della data di commercializzazione troviamo una ricca infornata di immagini sulle auto e sui tracciati presenti nel titolo.

L'offerta contenutistica di Project CARS 3 sarà particolarmente ampia e comprenderà il grande roster di auto della storia del franchise, la presenza di nuovi tracciati (incluso un circuito ambientato in Toscana e lo storico autodromo di Interlagos del Gran Premio del Brasile) e una modalità Carriera rielaborata sulla scorta delle indicazioni e dei suggerimenti pervenuti dagli appassionati.

Tra le novità che caratterizzeranno il titolo, troveremo anche un inedito sistema per effettuare l'upgrade delle auto, delle opzioni per personalizzare l'aspetto dei bolidi e del nostro alter-ego e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, un sistema di assist che tenderà la mano ai principianti per aiutarli ad acquisire dimestichezza con il profondo modello di guida. Nell'attesa che si faccia il 28 agosto, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale a firma di Matteo Mangoni su Project CARS 3 come puro simulatore di corse.