Project Cars 3: il gameplay e tutte le novità, è vera rivoluzione?

A sorpresa Slightly Mad Studios e Bandai Namco hanno annunciato Project Cars 3, nuovo episodio della celebre serie racing in uscita questa estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In attesa di provare con mano le novità del gioco abbiamo assistito ad una dimostrazione hands-off in compagnia del team di sviluppo. Il terzo capitolo della serie ha mostrato un netto cambio di passo rispetto ai precedenti episodi, grazie ad una rinnovata accessibilità e un look meno serioso rispetto al passato, così come una interfaccia più snella e di più immediata comprensione.

Interessanti le novità inerenti alla progressione e alla modalità carriera, il team inglese sembra aver optato per un cambio radicale anche per quanto riguarda le meccaniche di gameplay con l'obiettivo di rendere il prodotto forse più appetibile per il grande pubblico. Da segnalare anche la presenza di eventi programmati così da garantire la presenza di nuove attività a cadenza regolare.

Per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima di Project Cars 3 curata dal nostro Matteo Mengoni, al momento il gioco è ancora privo di una data di uscita, la finestra di lancio è genericamente fissata per i mesi estivi, confermato il lancio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, altre piattaforme non sono state rese note.