Project Cars 3 sarà il gioco più accessibile della serie

Bandai Namco ha annunciato Project Cars 3, nuovo episodio della celebre serie racing sviluppata da Slightly Mad Studios e in arrivo durante l'estate su PS4, Xbox One e PC. A questo proposto arriva ora una dichiarazione del CEO del team di sviluppo, Ian Bell.

"È stato un viaggio emozionante veder crescere il franchise di Project Cars in questi ultimi cinque anni e siamo felici di svelare finalmente Project Cars 3.Mentre realismo e autenticità continuano a essere il cuore della serie, abbiamo alcune nuove opzioni per assicurare che Project Cars 3 sia anche il titolo più accessibile nella storia del franchise. Non potremmo essere più eccitati dal mostrare il gioco sia ai fan sia a chi vuole provare il meglio delle gare." Queste le parole di Ian Bell, fondatore e CEO di Slightly Mad Studios.

A queste dichiarazioni si aggiungono quelle di Hervé Hoerdt, Senior Vice President Marketing Digital Content di Bandai Namco Entertainment Europe, publisher del gioco: "Siamo felici di mostrare il nuovo titolo della nostra partnership con Slightly Mad Studios. Grazie alla sua visione personalizzabile ma autentica e alla nuova Modalità Carriera, Project Cars 3 offre un approccio rinnovato che parla sia agli esordienti sia ai fan".

Project Cars ha debuttato nel 2015 tra gli apprezzamenti della critica e vendendo 2 milioni di copie nel suo primo anno. Project Cars 2 ha vinto il premio come Best Simulation Game alla Gamescom di Colonia. Per saperne di più sul nuovo episodio vi rimandiamo alla nostra anteprima di Project Cars 3.