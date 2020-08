Project CARS 3: l'illuminazione sarà realistica anche senza Ray Tracing

In vista dell'uscita di Project CARS 3, il Marketing & eSport Manager degli studi Slightly Mad, Joseph Barron, ha confermato ai microfoni di WCCFtech l'assenza del Ray Tracing nel nuovo simcade della serie. Per il dirigente della software house inglese, però, il sistema di illuminazione sarà quantomai realistico.

Nel corso dell'intervista, Barron ha spiegato che "la prima grande aggiunta al motore grafico di Project CARS 3 è il sistema di illuminazione CFR (Clustered Forward Rendered). Si tratta di una tecnologia di illuminazione diversa rispetto a quella che avevamo nei precedenti titoli della serie, ci permette di inserire a schermo un maggior numero di sorgenti luminose attive, aumentandole significativamente senza un impatto negativo sulle performance. Con il CFR abbiamo anche introdotto un sistema di riflessi che migliora la qualità della scena e delle diverse superfici, compresi i tratti di strada bagnati. Anche l'integrazione della nostra simulazione atmosferica LiveTrack 3.0 offre prestazioni elevate, in particolare nelle condizioni di buio o bagnato".

In merito all'assenza del supporto al Ray Tracing in Project CARS 3, l'autore degli studi Slightly Mad specifica che "il ray tracing è un nuovo elemento fantastico che migliora i giochi nel loro complesso, è emozionante vedere come questo genere di tecnologie contribuiscano ad avvicinare sempre più alla realtà la luce e i colori nei videogiochi. Per Project CARS 3, il nostro target sono i PC e l'attuale generazione di console, quindi il Ray Tracing non era nei nostri radar per questo particolare titolo. Vogliamo puntare ai 60fps su tutte le piattaforme poiché il framerate è così cruciale per aiutarti a massimizzare le prestazioni in un simulatore di guida. Naturalmente, PS4 e le attuali console Xbox non sono pronte per il ray tracing".

Nell'attesa che si faccia il 28 agosto per assistere all'uscita dell'ultimo gioco di guida di Slightly Mad su PC, PS4 e Xbox One, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Project CARS 3.