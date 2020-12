Project CARS 4, simulazione iperrealistica: il racing game sfrutterà il Madness 2.0

Dopo un Project CARS 3 che abbracciava dinamiche parzialmente arcade, il team di Slightly Mad Studios sembra determinato a fare ritorno all'originale formula prettamente simulativa della serie.

A suggerirlo è Ian Bell, CEO della software house, tramite una serie di cinguettii pubblicati, ma poi rimossi, sul proprio account Twitter ufficiale. In due brevi messaggi, lo sviluppatore preannunciava Project Cars 4 come "l'esperienza simulativa più realistica mai realizzata". Un'impostazione dello sviluppo che sembra tradursi anche in un nuovo impegno sul fronte tecnico, con l'obiettivo di una resa estetica ancor più fotorealistica. Riferimenti ad ombre proiettate persino sulle singole foglie sembrano in effetti suggerire anche l'intenzione di sfruttare le potenzialità del Ray Tracing. Per plasmare il titolo automobilistico, proseguiva Ian Bell, la software house avrebbe scelto di sfruttare gli strumenti offerti dall'engine Madness 2.0.



Come detto, al momento i cinguettii del CEO di Slightly Mad Studios sono stati cancellati e non è chiaro se il loro autore li abbia resi pubblici per errore oppure se si sia divertito ad offrire un piccolo teaser del gioco. Project CARS 4 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma sembra ragionevole ipotizzare che i lavori per la sua realizzazione abbiano già preso il via: per ora, ad ogni modo, non resta altro da fare che attendere conferme ufficiali in merito.