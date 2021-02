Project CARS GO: il simcade gratuito ha una data di uscita su iOS e Android

A distanza di quasi tre anni dalla presentazione di Project CARS GO, i bolidi del nuovo sim racing per sistemi mobile degli studi Slightly Mad sono ormai pronti a sfrecciare su iOS e Android: ad annunciarlo è Gamevil Inc., la software house incaricata di dare forma a questo spin-off portatile di Project CARS.

L'imminente conclusione dei lavori su questo ambizioso gioco mobile è accompagnata dall'apertura delle pagine per effettuare la preregistrazione a Project CARS GO su App Store e Google Play Store e ricevere, così facendo, tutte le informazioni sulle iniziative portate avanti da Slightly Mad da qui all'uscita del titolo, prevista per il 23 marzo.

Nella sua versione finale, il titolo mutuerà l'approccio simcade che contraddistingue da sempre l'esperienza ludica di Project CARS per calarlo in un contesto più immediato grazie a un sistema di controlli "a un tocco", basati cioè sul touchscreen e sugli accelerometri.

Tra le modalità accessibili al lancio, troveremo le corse drag, il Tour mondiale su circuiti realmente esistenti, le prove a tempo e gli eventi Invitational votati al multiplayer competitivo. La rosa di tracciati accessibili sarà particolarmente ampie e comprenderà Brands Hatch, l'Autodromo Nazionale di Monza e WeatherTech Raceway di Laguna Seca con il suo famigerato "cavatappi", oltre a scenari di fantasia ambientati a Las Vegas, Long Beach, Singapore e in molte altre località.

Sul fronte squisitamente contenutistico, è poi impossibile non citare la presenza di quasi tutte le vetture e marche da competizione presenti nei capitoli maggiori di Project CARS nelle classi GT3, Monoposto, Prototipi da Strada o Vintage. Ciascun bolide digitale potrà essere personalizzato con vernici, motivi e livree diverse. All'uscita, Project CARS GO sarà compatibile con smartphone e tablet iOS e Android equipaggiati con un hardware uguale o superiore a quello di Samsung Galaxy S8 o iPhone 6S.