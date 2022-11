Project CARS interrompe la sua corsa: EA abbandona la serie racing

In seguito all'acquisizione da parte di EA, il team di Codemasters lavora al suo più ambizioso AAA, con l'intenzione di ampliare l'offerta racing del publisher videoludico.

L'ingresso della software house nella famiglia di Electronic Arts, la cui divisione EA Sports conta su di un ampio numero di esperienze a quattro ruote, è tra le cause che ha ora condotto all'annuncio dell'interruzione del supporto offerto dall'azienda alla serie di Project CARS. Nata nel 2015 sotto egida di Slightly Mad Studios, l'IP cesserà dunque di essere operativa, con nessun nuovo titolo in arrivo nel prossimo futuro.

In seguito al dilagare di diverse indiscrezioni in merito, la notizia è stata confermata direttamente da un portavoce di Electronic Arts, tramite una dichiarazione affidata alla redazione di Games Industry. "Dopo aver valutato il prossimo titolo della serie Project CARS e il suo potenziale di crescita nel lungo periodo, abbiamo deciso di interrompere ogni ulteriore sviluppo e investimento legato al franchise", ha spiegato EA. I dipendenti impiegati nello sviluppo di nuovi Project CARS saranno ricollocati in altri dipartimenti racing di EA Sports o, "laddove possibile", in altri team di proprietà del publisher. Al momento dell'acquisizione di Codemasters, Slightly Mad Studios contava circa 150 dipendenti.



Il portfolio racing di EA resta al centro degli interessi dell'azienda, che tuttavia ha deciso di dirigere altrove le proprie risorse, con un focus su titoli a quattro ruote su licenza o dalla struttura open-world, che "oltre al gioco, possano offrire ai fan la possibilità di essere spettatori, di creare e di connettersi con i propri amici".