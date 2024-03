Project Condor non sarà gratis: nuovi dettagli sullo spin-off live service di Control

In questo momento Remedy Entertainment è al lavoro su progetti multipli, tra i quali trova spazio anche Project Condor, spin-off live service di Control tutto incentrato sul multiplayer cooperativo. Ed attraverso il suo ultimo report finanziario lo studio finlandese rivela qualche dettaglio in più sul progetto.

Anzitutto Remedy Entertainment conferma che Project Condor non sarà free-to-play ma che anzi verrà distribuito come un gioco premium con un prezzo fisso per adesso ancora non confermato. La compagnia sembra in ogni caso intenzionata a supportare a lungo l'opera, lasciando intendere che potrebbe avere "un prezzo iniziale più basso ma una lunga scia di ricavi attraverso aggiornamenti, espansioni e potenzialmente microtransazioni". Remedy considera Project Condor come il suo "primo passo verso i giochi live-service", e conferma che il budget attualmente investito per lo sviluppo del gioco si aggira sui 25 milioni di euro.

Project Condor è inoltre sviluppato tramite il Northlight Engine creato dalla stessa Remedy, e dovrebbe entrare in piena produzione nel corso del 2024. L'uscita del gioco è prevista su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'azienda sta lavorando anche a Control 2 e Max Payne 1 & 2 Remake, dunque c'è tanta carne al fuoco presso i suoi studi: Remedy Entertainment ha visto un crollo dei ricavi nel 2023, ma ciò sarebbe appunto collegato ai numerosi investimenti effettuati per finanziare Project Condor e tutte le altre produzioni in cantiere.

