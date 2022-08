Project CPW in arrivo: è un RPG open world in Unreal Engine 5 per Android e iOS

È innegabile che il mondo mobile si stia facendo sempre più intrigante. D'altronde, l'hardware è ormai pronto al salto di qualità e le ulteriori potenzialità garantite dal cloud gaming non fanno che andare verso un'unica direzione. In questo contesto, è arrivato l'annuncio di un RPG open world in Unreal Engine 5 per Android e iOS.

Infatti, come riportato anche da GamingonPhone, di recente è stato annunciato, per il mercato cinese (le pre-registrazioni sono state avviate su TapTap), un titolo chiamato Project CPW. Quest'ultimo è sviluppato da That Summer Games e mira a offrire un'ampia libertà di esplorazione al giocatore. Per il momento, in realtà, si è visto principalmente un teaser di meno di un minuto, quindi risulta complesso descrivere ulteriormente l'esperienza, ma il logo di Unreal Engine 5 all'inizio del video non è di certo passato inosservato.

Va detto infatti che il motore grafico Unreal Engine 5 sta già dando spettacolo su PC, tanto che stanno emergendo parecchie tech demo in grado di sorprendere a livello di comparto tecnico. Inoltre, non sono in pochi ad attendere produzioni come Black Myth Wukong. Certo, il semplice utilizzo di un motore grafico non garantisce automaticamente un reparto visivo di alto profilo e il titolo mobile citato in precedenza non può essere troppo ambizioso, ma risultava interessante approfondire l'esistenza di un progetto di questo tipo.

Per il resto, sempre più realtà stanno mirando al mobile, tanto che Sony ha creato la Divisione Mobile dei PlayStation Studios, così come Phil Spencer di Microsoft ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito.