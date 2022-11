Project Dragon: il gioco IO Interactive si baserà su multiplayer e microtransazioni?

Secondo quanto riferito da Jez Corden, IO Interactive, software house nota per la serie di Hitman, avrebbe stretto una collaborazione con Microsoft per dar vita a Project Dragon, un MMO fantasy a base di draghi. Emergono ora nuovi possibili dettagli sul titolo, che sembrano confermarne la natura multiplayer.

Già le precedenti voci di corridoio affermavano che Project Dragon sarà un gioco destinato a durare ben 10 anni, e le nuove informazioni sembrano confermare il progetto a lungo termine di IO Interactive. L'annuncio di lavoro menziona che lo sviluppatore sta attualmente lavorando a un titolo multiplayer, in linea con quanto emerso in precedenza. Sembra inoltre che nel gioco sarà inclusa anche una solida strategia di monetizzazione, dal momento che lo studio danese è in cerca di un esperto in materia. Il candidato in questione dovrà "creare progetti per funzionalità che supportano la strategia di monetizzazione. Fornisce idee e suggerimenti di miglioramento per le funzionalità di monetizzazione".

Con la serie di Hitman non abbiamo mai assistito all'aggiunta di microtransazioni, ma solo di DLC ed espansioni. Considerando che stiamo parlando di un progetto decennale, però, l'introduzione di una strategia di monetizzazione più robusta che possa supportare il progetto sul lungo periodo è tutt'altro che da escludere.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, e non ci resta che attendere ventuali aggiornamenti da parte di IO Interactive.