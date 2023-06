Project Dragon di IO Interactive esiste ed è esclusiva console Xbox

Da tempo si parla del misterioso Project Dragon di IO Interactive, il gioco non è mai stato annunciato ma durante il processo tra Microsoft e la FTC è stato citato come esclusiva PC e Xbox Series X/S pubblicata da Microsoft Gaming.

Le slide allegate nel Tweet qui sotto mostrano come Microsoft abbia investito in questo progetto di IO Interactive, descritto come "RPG Shooter" ancora privo di una data di uscita. Emerge anche quella che sembra essere una concept art provvisoria, purtroppo non ci sono altri dettagli in merito al progetto.

A febbraio, IO Interactive ha annunciato di essere al lavoro su un gioco di ruolo fantasy online e a questo punto sono in molti a pensare che il gioco in questione possa essere Project Dragon di Microsoft. Il titolo è ovviamente provvisorio e anche la finestra di lancio non è nota, indicata con un generico "TBD", sigla che evidenza i prodotti con una data di uscita ancora da definire.

Oltretutto abbiamo scoperto che Microsoft era interessata all'acquisizione di IO Interactive così come di altre realtà europee del calibro di Remedy Entertainment, Crytek o Housemarque. Al momento non ci sono segnali di acquisizione ma chissà che Project Dragon non possa essere solo il primo passo verso una collaborazione più stretta tra le due aziende.