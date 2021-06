Project Dragon di IO Interactive è un MMO Fantasy/Medievale?

Si torna a parlare di Project Dragon, il misterioso nuovo progetto di IO Interactive, team al lavoro non solo sul futuro di Hitman e su James Bond 007 ma anche su un terzo titolo quest'ultimo in arrivo apparentemente in esclusiva Xbox.

Durante l'ultima puntata del podcast The Xbox Two, Jez Corden di Windows Central è tornato a parlare del progetto dichiarandosi non stupito del fatto che il gioco non sia stato annunciato all'E3 di Los Angeles. Il concept è stato presentato a Microsoft a febbraio di quest'anno e un'accordo per la pubblicazione è stato raggiunto tra febbraio e marzo, con il titolo che sarebbe in dirittura di arrivo nel 2023 o 2024.

Project Dragon è dunque ancora nelle sue primissime fasi di sviluppo, secondo Jez Corden il gioco è un MMO Fantasy/Medievale di nuova generazione, un progetto particolarmente ambizioso e ancora tutto da definire, tanto che il giornalista non esclude un possibile ridimensionamento dell'idea originale.

Il gioco in questione uscirà in esclusiva su PC e Xbox (presumibilmente solo Xbox Series X/S e non su Xbox One), Microsoft non avrebbe però acquisito IO Interactive, preferendo stringere con lo studio un'accordo di collaborazione, così come accaduto con Avalanche per Contraband, presentato lo scorso weekend all'E3.