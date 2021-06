Project Dragon, ancora rumor: un ambizioso universo, tra draghi e supporto decennale

Nonostante i numerosi annunci condivisi dagli Xbox Game Studios in occasione dell'E3 2021, al momento vige ancora il più assoluto mistero in merito all'effettiva esistenza o meno del tanto chiacchierato Project Dragon.

Da diverso tempo si rincorrono infatti indiscrezioni su di una collaborazione tra Microsoft e IO Interactive, volta a portare in esclusiva su Xbox Series X una nuova IP dai toni fantasy. Tra coloro che avevano contribuito all'iniziale diffusione dell'indiscrezione, figura anche Jez Corden, noto volto di Windows Central. Proprio quest'ultimo, è di recente tornato sull'argomento, per offrire ulteriori interessanti rumor.

Nell'ultimo appuntamento con il podcast Xbox Era, il giornalista videoludico ha infatti affermato che il misterioso Project Dragon rappresenterebbe un progetto di portata mai vista per IO Interactive, ben più ambiziosa della serie Hitman o del già annunciato titolo a tema 007. In concreto, il gioco sarebbe un AAA ambientato in un mondo ampio e interconnesso, per un universo fantasy medievale governato da possenti draghi. La portata del progetto sarebbe tale da portare Corden a ipotizzare per Project Dragon addirittura un supporto della durata di almeno dieci anni.



Al momento, lo ricordiamo, non vi sono conferme in merito all'effettiva esistenza del titolo: non resta che attendere annunci da IO Inteactive!