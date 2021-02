Project DT: dalla Cina arriva un tripla A a metà tra Devil May Cry e NieR Automata

È ormai chiaro: gli sviluppatori cinesi non vogliono più accontentarsi di semplici free-to-play destinati al mercato mobile. Sono molti i progetti annunciati in questi mesi che sono riusciti a catturare la nostra attenzione: tra questi anche Projec DT, un action game tripla A che punta ad imporsi tra i grandi esponenti del genere.

Il breve trailer con il quale Project DT è stato presentato al mondo dal team cinese Digital Sky è inizialmente passato in sordina, ma dopo aver ottenuto una congrua diffusione ha fatto rizzare le antenne di tutti gli appassionati del genere action. Lo stile con il quale sono stati dipinti il mondo di gioco, i personaggi e i nemici ha portato alla mente i lavori di Yoji Shinkawa per Metal Gear Solid, mentre il sistema di combattimento ha subito palesato le sue fonti d'ispirazione, Devil May Cry e Nier Automata.

La protagonista, una donna dotata di grande agilità, è esperta nel combattimento corpo a corpo, e non ha paura di fronteggiare minacce all'apparenza insormontabili, come un mech il cui aspetto non può che ricordare il Metal Gear Rex. Nonostante i chiari rimandi a questi grandi giochi, ciò che ha confezionato Digital Sky fino ad oggi si è dimostrato ugualmente interessante in termini di potenzialità. Ne discutiamo nel Video Speciale in apertura di notizia, oltre che nell'anteprima di Project DT curata da Giovanni Panzano.