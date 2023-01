Project DW: annunciato il nuovo RPG open world basato sull'IP di Dungeon & Fighter

L'universo di Dungeon & Fighter, noto anche come DNF, si prepara a fare il suo ritorno in ambito videoludico nel prossimo futuro. Attraverso un comunicato stampa, Nexon annuncia lo sviluppo di Project DW, un nuovo Action/RPG di stampo open world basato su una delle più famose IP del publisher nipponico.

A parte la conferma di essere al lavoro sul progetto, però, non ci sono altre informazioni più concrete sui contenuti dell'opera, mentre per il momento tutto tace su una possibile finestra di lancio. Nexon ha confermato che Project DW arriverà non solo su PC e sistemi mobile, ma anche su console, sebbene non sia stato specificato quali piattaforme sono state prese in considerazione per la pubblicazione.

La compagnia giapponese ricorda poi i successi raggiunti dal brand sin dalle sue origini nel 2005: da allora la serie di giochi di ruolo ha raggiunto oltre 850 milioni di giocatori nel mondo, mentre Dungeon & Fighter Mobile continua ad essere estremamente popolare in Corea del Sud, dove è sbarcato nel marzo del 2022. Altri progetti in sviluppo legati al brand, infine, sono Project Overkill e Project AK.

In attesa di scoprire maggiori novità su Project DW, la nostra recensione di DNF Duel vi illustra le qualità del picchiaduro spin-off della serie pubblicato durante l'estate del 2022.