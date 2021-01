Project EVE, tra Action RPG e Nier Automata: i dettagli sul promettente AAA in video!

Presentatosi al pubblico per la prima volta in occasione dell'aprile del 2019, Project EVE è un'intrigante produzione interamente votata all'azione più frenetica.

In lavorazione presso gli studi di SHIFT UP, team di sviluppo attivo in Corea del Sud, la produzione è tornata a mostrarsi in azione dopo un lungo periodo di silenzio. A novembre dello scorso anno, in particolare, gli autori hanno offerto un assaggio di gameplay dell'Action RPG, mostrando la protagonista alle prese con una Boss Fight di Project EVE. Tra ritmi di gioco incalzanti e uno scenario post apocalittico, il combat system del titolo, che avrà una natura semi open-world, sembra rievocare tra le proprie ispirazioni l'apprezzato NieR: Automata.

Per cercare di scoprire ogni possibile dettaglio su questo intrigante produzione sudcoreana, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha confezionato una ricca anteprima di Project EVE. Non poteva di conseguenza mancare uno speciale video dedicato, nel quale evidenziare e riassumere le principali caratteristiche di questo nuovo Action RPG. Come da consuetudine, potete dunque trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Al momento, Project EVE non dispone di una data di pubblicazione precisa e resta atteso su PC e console.