Project EVE: un frenetico trailer mostra l'action RPG in azione su PS5

Tra i primi prodotti mostrati allo Showcase di PlayStation troviamo Project EVE, un action RPG in sviluppo presso il team coreano che prende il nome di SHIFT UP.

Sul palco dell'evento Sony è stato mostrato un lungo filmato di gameplay del titolo in versione PlayStation 5, il quale ha permesso al pubblico non solo di osservare la bontà tecnica del gioco ma anche di scoprire in maniera più approfondita i dettagli sul combat system. Project EVE propone infatti un sistema di combattimento meno frenetico rispetto agli action stylish come Devil may Cry e Bayonetta, dal momento che la giovane protagonista deve alternare parate e schivate in maniera molto simile a quanto visto nei soulslike. Nel corso del video gameplay possiamo anche dare una rapida occhiata ad una boss fight e ad una sequenza più scriptata all'interno di un lungo corridoio in discesa.

Purtroppo il filmato non contiene indizi specifici sulla finestra di lancio del gioco, che arriverà prossimamente anche su PC. Prima di lasciarvi al video appena pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Sony PlayStation, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un'anteprima di Project EVE firmata da Antonello "Kirito" Bello.