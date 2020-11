Project Eve torna a mostrarsi: Boss Fight e immagini per l'action AAA per PC e console

Dopo un primo teaser trailer pubblicato nell'aprile del 2019, Project Eve torna a mostrarsi alla platea videoludica, che si conquista l'opportunità di dare un nuovo sguardo all'ambiziosa produzione.

Al timone della produzione troviamo Shift Up, team di sviluppo della Corea del Sud, impegnata a plasmare il titolo in un frenetico action AAA. Di recente, la software house ha pubblicato il primo gameplay trailer di Project Eve, con il quale è stato offerto un primo assaggio delle dinamiche del combat system. Come potete infatti verificare in apertura a questa news, il filmato vede la protagonista Eve impegnata in una Boss Fight dai ritmi incalzanti, con assalti tra i quali si destreggia con notevole agilità.



L'avventura proposta da Project Eve si dipana lungo un'ambientazione dai toni post apocalittici. Per presentarci quest'ultima e offrire un primo assaggio dell'estetica del titolo, Shift Up ha pubblicato una serie di screenshot, che potete trovare in calce a questa news. Cosa ve ne pare? Al momento Project Eve è priva di una finestra di lancio specifica, mentre indicazioni incerte coinvolgono le piattaforme supportate. Originariamente annunciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'action viene ora indicato come in arrivo su PC e console. La nuova dicitura sembra suggerire un passaggio dei lavori alla next-gen, con esordio in programma anche per PlayStation 5 e Xbox Series X.