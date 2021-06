Project Ferocious: pallottole e dinosauri nel survival per PC, PS5 e Xbox Series X/S

In chiusura del Future Games Show dell'E3 2021, il boss di OMYOG ha svelato ufficialmente Project Ferocious, uno sparatutto survival in sviluppo su PC e in esclusiva per console nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo FPS a mondo aperto di OMYOG catapulta gli appassionati del genere su di un'isola dell'Oceano Pacifico non segnalata da nessuna carta nautica: una volta giunti sul posto, diversi giornalisti investigativi si accorgono della presenza di creature preistoriche e di mostri ancestrali che vengono protetti da una losca organizzazione internazionale.

Il nostro compito sarà quello di rintracciare i primi reporter recatisi sull'isola e, nel frattempo, sopravvivere agli attacchi portati dai soldati a guardia del segreto di questo mondo perduto. Nel corso dell'avventura dovremo esplorare ogni angolo dell'isola per seguire gli indizi lasciati dai giornalisti dispersi, sapendo però che dietro ad ogni angolo potrebbe celarsi un mostro o un manipolo di agenti speciali disposti a tutto pur di non far trapelare la scoperta di questo paradiso naturale.

Come precisa lo stesso autore di OMYOG, Project Ferocious si trova ancora in una fase embrionale di sviluppo, da qui la "generosa" finestra temporale fissata al 2023 per il lancio del titolo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.