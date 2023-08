Project Loro: annunciato (a porte chiuse) il nuovo FPS di Certain Affinity

Lontano dalla luce dei riflettori, nei giorni della Gamescom 2023 è stato presentato anche Project Loro, una nuova IP sviluppata da Certain Affinity, studio di sviluppo texano che negli ultimi anni ha collaborato alla lavorazione di Halo Infinite.

I ragazzi di Certain Affinity hanno presentato Project Loro a porte chiuse, mostrandolo dunque solamente agli occhi dei membri della stampa, i quali a loro volta non sono autorizzati a parlarne. Il fondatore dello studio, Max Hoberman, ha in ogni caso confermato che si tratta di uno sparatutto in prima persona completamente originale, la cui demo giocabile avrebbe "messo il sorriso sui volti" di tutti coloro che hanno già avuto il piacere di provarla.

"Quello di oggi è stato il secondo giorno di presentazioni a porte chiuse alla Gamescom, e la nostra demo giocabile ha messo un sacco di sorrisi sui volti delle persone", ha scritto Hoberman su X (ex Twitter). "Abbiamo rivelato il nome in codice del progetto, il quale sicuramente verrà fuori, dunque lasciate che sia il primo a dirvelo. Dite ciao a Loro, il titolo di lavorazione nel nostro FPS originale".

Project Loro, dunque, non è da intendersi come il titolo definitivo del progetto, che potrebbe cambiare da qui al lancio. Allo stato attuale la data di pubblicazione non è nota, così come non sono note le piattaforme di destinazione. In compenso, possiamo dare uno sguardo alle immagini pubblicitarie, che sembrano ritrarre uno sparatutto in prima persona di stampo fantasy, sicuramente lontano dagli stilemi moderni di un Call of Duty o un Battlefield.

Negli ultimi anni Certain Affinity è stata più volte associata ad un gioco in stile Monster Hunter esclusivo per Xbox, un certo Project Suerte: non abbiamo molti elementi su cui speculare, ma è possibile che Project Loro, descritto come un FPS, sia un progetto separato.