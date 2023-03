Project G, tra draghi e strategia: il trailer presenta il continente Pangea

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su Project LLL, una nuova produzione videoludica sudcoreana si affaccia sul mercato, grazie all'annuncio di Project G.

Il team di NCSOFT ha infatti alzato il sipario sul nuovo progetto, uno strategico in tempo reale che mira a mettere in scena battaglie su grande scala. Ambientato nel continente immaginario di Pangea, Project G proporrà un universo di stampo fantasy medievale, all'interno del quale i giocatori potranno edificare il proprio esercito. Truppe di ogni genere sono pronte a servire sul campo di battaglia, accanto a potenti creature mitologiche, inclusi possenti draghi sputafuoco.

Project G è attualmente in sviluppo in Unreal Engine (presumibilmente Unreal Engine 5, ma non è stato confermato), con pubblicazione attesa su PC e dispositivi mobile. Lo strategico arriverà sul mercato con tanto di supporto al cross-platform, così da garantire la libera interazione all'interno della community, a prescindere dall'hardware utilizzato dai giocatori. Per presentare il progetto, NCSOFT ha pubblicato un primo trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news.



Al momento Project G non dispone di una finestra di lancio specifica. Per poter avventurarsi nel continente di Pangea, i giocatori potrebbero dunque dover attendere ancora diverso tempo. Dettaglio interessante, segnaliamo che il reveal trailer dello strategico include il supporto ufficiale alla lingua italiana, aprendo la strada a una possibile localizzazione di Project G.