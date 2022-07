Che fine ha fatto Project G.G.? Aggiornamenti da Platinum Games

Dopo una lunga attesa, finalmente Bayonetta 3 ha una data d'uscita su Nintendo Switch, ma c'è un altro progetto di Platinum Games che ormai da molto tempo è sparito completamente dai radar: si tratta di Project G.G., prossima fatica di Hideki Kamiya.

Annunciato all'inizio del 2020, Project G.G. dovrebbe rappresentare il terzo e ultimo atto della cosiddetta "trilogia supereroistica" realizzata dal celebre game designer nel corso della sua carriera, comprensiva anche di Viewtiful Joe (realizzato quando Kamiya era ancora parte di Capcom) e di The Wonderful 101. Dopo l'annuncio, però, del progetto dal nome ancora provvisorio si sono perse le tracce, con pochi aggiornamenti da parte di Platinum Games.

Kamiya ovviamente è del tutto concentrato sulla conclusione dei lavori relativi a Bayonetta 3, ma che fine ha fatto Project G.G.? Nel corso di un'intervista con Famitsu, il creatore è tornato sull'argomento fornendo alcuni aggiornamenti, lasciando inoltre intendere che il gioco potrebbe essere nuovamente mostrato il prossimo anno. Alla domanda infatti su quando potrebbe arrivare un nuovo filmato, Kamiya ha infatti risposto che "se dovessi dare una risposta, ti direi 'ci vediamo la Los Angeles il prossimo giugno', come ti sembra?".

Ciò lascia dunque intendere che Project G.G. potrebbe fare il suo ritorno all'E3 2023 o alla prossima Summer Game Fest. In tal senso l'autore non è stato più dettagliato, limitandosi a dire che bisognerà aspettarsi novità in quel periodo. Kamiya aggiunge anche che il progetto sarà molto ambizioso, grazie anche al sostegno ricevuto da Tencent all'inizio del 2020 che gli hanno permesso di divenire una produzione molto più ampia rispetto alle primissime ipotesi, ed offrirà meccaniche di gioco molto diverse rispetto a quanto visto in altri giochi di Platinum Games.

Poco dopo il reveal del gioco, era stato inoltre confermato che Project G.G. arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre alle piattaforme di vecchia generazione. Non sapendo ancora quando l'opera farà il suo esordio sul mercato, vedremo in futuro se il titolo diverrà alla fine un prodotto solo next-gen o se invece farà il suo esordio anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch come inizialmente pensato.