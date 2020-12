Project G.G. di Platinum Games: Kamiya ci aggiorna sullo stato dei lavori

Nel corso della tradizionale intervista di fine anno condotta da Famitsu, Hideki Kamiya è tornato ad aggiornarci su Project G.G., nuovo misterioso titolo sviluppato da Platinum Games, software house che negli anni si è saputa affermare tra le più brillanti in quanto a realizzazione di giochi d'azione.

Al momento non sappiamo molto sul progetto, ma il director nipponico ci ha già tenuto a specificare in passato che, oltre ad includere i classici aspetti del filone action in cui la casa di sviluppo si identifica, questo nuovo gioco presenterà delle caratteristiche slegate da questo genere. Si tratterà inoltre del primo videogame autofinanziato dalla compagnia di sviluppo, che di recente aveva invece chiesto il supporto dei fan su Kickstarter per la realizzazione di The Wonderful 101: Remastered per Nintendo Switch.

Parlando dunque ai microfoni di Famitsu, Kamiya ha rassicurato i fan sullo stato dei lavori, affermando che Project G.G. "ha finalmente iniziato a muoversi", lasciando intendere che lo studio ha superato la fase di pre-produzione e si trova ora nello sviluppo attivo. Non ci sono stati ulteriori chiarimenti, ma Kamiya ha chiesto ai fan di attendere con trepidazione questo nuovo titolo.

Project G.G. fa idealmente parte di una trilogia di giochi a tema supereroi di Platinum Games, cominciata con The Viewtiful Joe (un eroe solitario) e proseguita con The Wonderful 101 (un gruppo di eroi). Questo nuovo progetto, ispirato in particolar modo a Ultraman, si concentrerà invece sui supereroi giganti, particolarmente apprezzati in Oriente. Rimaniamo dunque in attesa di conoscere maggiori dettagli su Project G.G., che ricordiamo arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.