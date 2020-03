Project G.G. di Platinum Games: non sarà solo un action, promette Kamiya

Con Platinum Games in piena forma, l'inizio del 2020 si sta rivelando estremamente ricco di novità per la talentuosa software house nipponica. Dopo l'annuncio di The Winderful 101 Remastered e dell'ampliamento dello studio, è infatti giunto il primo trailer di Project G.G..

Il filmato rappresenta per lo più un teaser e non sembra svelare molte informazioni su quella che sarà l'effettiva natura del misterioso titolo. Intervistato da IGN Japan, tuttavia, Hideki Kamiya ha offerto qualche dettaglio aggiuntivo. Dopo aver confermato che Project G.G. si inserisce in una sua personale linea autoriale dedicata ai supereroi, ha nuovamente accostato il gioco a due precedenti produzioni, evidenziando però una specifica differenza. "Mentre Viewtiful Joe e The Wonderful 101 erano puri giochi action, questo non sarà così. - ha asserito Kamiya - Ogni gioco che realizzo ovviamente include degli elementi action realizzati in maniera accurata, ma questo non sarà un semplice gioco action. Ci sarà molto di più di questo in lui".

Ricordiamo che il gioco è attualmente privo di una data o di una finestra di uscita, ma Platinum Games ha già confermato che punta a portare Project G.G. su PlayStation 5 e Xbox One Series X, oltre che su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.