Project G.G. di Platinum Games: il primo Teaser Trailer conferma l'ambientazione moderna

Le fucine digitali di Platinum Games sfornano il primo teaser trailer dell'appena annunciato Project G.G., l'ultimo atto della trilogia action degli Eroi firmata da Hideki Kamiya e legata ai videogiochi di Viewtiful Joe e The Wonderful 101.

Le scene in computer grafica che impreziosiscono questo video ci catapultano in un'ambientazione moderna rappresentata da una metropoli devastata dall'arrivo di un gigantesco essere d'ombra.

Come anticipato dalla software house del Sol Levante, Project G.G. trarrà spunto dall'esperienza ludica offerta dai capitoli precedenti della serie degli Eroi di Kamiya, ma soprattutto dalla tradizione giapponese dei film di mostri kaiju eiga, per dare vita a un'avventura originale in una dimensione di gioco che ci permetterà di trasformarci in possenti giganti.

Nel descrivere Project G.G., il direttore di kolossal del calibro di Resident Evil, Bayonetta e Okami spiega che il nostro compito non sarà semplicemente quello di partecipare a delle intense battaglie in stile action: il titolo andrà infatti ad abbracciare altri generi, anche se dovremo attendere ancora diversi mesi prima di scoprire quali e in che modo andranno a innestarsi nell'ecosistema contenutistico dell'opera. Con Project G.G., l'intenzione dei dirigenti di Platinum Games è quella di guardare al multipiattaforma per proporre il gioco su PC e sui sistemi di questa e della prossima generazione di console.