Project G.G.: Ultraman tra le fonti d'ispirazione; uscirà anche su PS5 e Xbox Series X

Qualche giorno fa, i ragazzi di PlatinumGames hanno svelato Project G.G., secondo gioco del progetto Platinum4 che ha portato un'importante ventata di cambiamento nello sviluppo giapponese.

Project G.G. viene considerato come il terzo capitolo della trilogia egli eroi di Hideki Kamiya, nella quale le prime due parti sono rappresentate da Viewtiful Joe e The Wonderful 101. In un'intervista concessa a IGN USA, il director ha parlato di questo e altro: "I primi due sono Viewtiful Joe, che è la storia di un eroe solitario, e The Wonderful 101, che è invece la storia di un gruppo i eroi. In Giappone, un'altra tipologia è l'eroe gigante, e ho sempre desiderato realizzare un gioco basato su quest'idea", ha spiegato Kamiya. Ha poi continuato svelando le fonti d'ispirazione: "Non sarà un gioco di nicchia. In Giappone le storie di eroi giganti sono molto popolari, penso a cose come Ultraman, il gioco ricorderà quelle atmosfere. Non voglio però limitarmi al genere eroico giapponese, pertanto è probabile che il Giappone non sarà il setting, potrebbe essere restrittivo. Non ho ancora deciso però".

Non sappiamo molto altro di Project G.G., ma Kamiya ha specificato che PlatinumGames ha intenzione di pubblicarlo su tutte le console attuali, oltre che su quelle di prossima generazione. "Fondamentalmente, vorremmo portarlo su PlayStation 4, Xbox One, Switch e Steam, a ovviamente PlayStation 5 e Xbox Series X. Non sappiamo quando uscirà, ma vorremmo pubblicarlo su tutte le piattaforme principali".

PlatinumGames, nel frattempo, ha anche annunciato la terza parte del progetto Platinum4, ovvero l'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Tokyo!