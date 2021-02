Project G.G. vs Bayonetta 3, gli update dipendono dal Publisher: parla Platinum Games

L'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori a Project G.G. offerto da Platinum Games risale allo scorso dicembre, dopo un primo - e al momento unico - teaser trailer pubblicato all'incirca un anno fa.

Prossimamente, tuttavia, potrebbero giungere molte più informazioni sulla produzione, o almeno questa sembra essere l'intenzione della software house. Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di VGC, i co-fondatori Atsushi Inaba e Hideki Kamiya hanno infatti offerto alcuni dettagli in merito all'approccio di Platinum Games alla diffusione di aggiornamenti sui propri titoli. Per quanto riguarda Project G.G., in particolare, Kamiya ha sottolineato come, trattandosi di un gioco autoprodotto, il team possa vantare la più ampia libertà di azione. Per questa ragione, l'obiettivo è quello di adottare uno stile comunicativo aperto e più spontaneo, con screenshot e nuovi dettagli condivisi senza troppa pianificazione.



Estremamente diversa è invece la situazione nei casi in cui - come per Bayonetta 3 - non sia Platinum Games a rivestire il ruolo di Publisher. "Non abbiamo molto da dire sui progetti che non siamo noi a pubblicare. - ha dichiarato Inaba - Comprendiamo che titoli differenti richiedano approcci differenti, quindi rispettiamo le decisioni dei publisher. Quindi c'è una differenza tra quello che vogliamo fare con Project G.G. e quello che facciamo normalmente con gli altri giochi, ma non si tratta di una critica a quei publisher: rispettiamo le loro decisioni". A tal proposito, proprio di recente, Kamiya ha palesato che non arriveranno presto notizie su Bayonetta 3.