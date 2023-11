Project G: si scende in campo nel trailer dello strategico in tempo reale di NCSOFT

Project G è lo strategico di NCSOFT annunciato a marzo 2023. Si tratta di una produzione sudcoreana per PC e mobile che si mostra oggi in un nuovo trailer.

Project G è un gioco di strategia in tempo reale (RTS) ed è ambientato nel mondo fantastico di Pangea. I giocatori dovranno sconfiggere mostri giganti, inclusi dei magnifici draghi, sviluppando eserciti, civiltà e tecnologie.

Il gioco si basa sulla tattica: sarà necessario ponderare bene le proprie decisioni per sviluppare i propri territori e le abilità della propria popolazione prima di affrontare i mostri. Il gioco è stato sviluppato utilizzando la tecnologia di NCSOFT, la cui esperienza è maturata anche nel corso degli anni con il sistema di combattimento di Guild Wars, opera dello stesso studio.

Sviluppato su Unreal Engine, il trailer mostra alcuni dettagli del sistema di gioco, inclusi personaggi e combattimenti strategici eseguiti con unità da mischia e a distanza. Rivela anche filmati di gioco in cui le battaglie tra singole forze si espandono in una guerra su larga scala. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data di release.

Ulteriori informazioni sui progressi del Project G saranno condivise durante l'evento in lingua coreana "Upcoming Project Interview", previsto per il 17 novembre alle 13:30 KST (5.30 del mattino in Italia), che sarà possibile seguire tramite il canale YouTube di NCSOFT.