Project Galileo: tutto ciò che sappiamo sul soulslike AA+ italiano con Sabaku

Non ce lo saremmo mai aspettati, eppure dal Tokyo Game Show 2021, principale fiera di matrice orientale, sono arrivate nuove informazioni su Project Galileo, un soulslike tutto italiano attualmente in via di sviluppo presso gli studi milanesi di Jyamma Games.

L'apparizione al Tokyo Game Show 2021, tra l'altro, è avvenuta in grande stile, con un trailer di Project Galileo con la voce narrante di Luca Ward, attore e doppiatore nostrano che non ha bisogno di presentazioni. Jyamma Games ci ha presentato il suo ambizioso progetto come un soulslike AA+ totalmente realizzato ed ambientato in italiano, che mira a ricostruire le atmosfere della nostra penisola senza vincolarsi a periodi storici precisi, e ad offrire un sistema di combattimento ispirato al Flos Duellatorum, manuale italiano di scherma del XV secolo, ancora oggi utilizzato nelle rievocazioni storiche.

Nel progetto sono stati coinvolti anche Michele "Sabaku no Maiku" Poggi in qualità di Souls Veteran QA (il suo ruolo sarà quello di offrire del feedback sul gameplay dell'action RPG) e Aram Shahbazians, compositore e sound designer, già noto per le sue collaborazioni in Cyberpunk 2077, Redout e Song Of Horror. Se il progetto vi affascina, vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale allegato in apertura di notizia, nel quale abbiamo riassunto tutte le informazioni su Project Galileo in nostro possesso.