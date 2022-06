Project Galileo: il soulslike curato da Sabaku sarà al TGS e ai The Game Awards 2022

Nel corso degli ultimi mesi avrete sicuramente sentito parlare dell'interessante Project Galileo, videogioco tutto italiano che ha attirato l'attenzione per due diversi motivi: la sua natura soulslike e la partecipazione di Sabaku No Maiku in qualità di 'Souls Veteran QA'. Chi vorrebbe saperne di più sul gioco potrà saperne qualcosa di più a breve.

Durante la nostra maratona di 48h sul canale Twitch di Everyeye (attualmente in corso), infatti, abbiamo fatto quattro chiacchiere con il CEO di Jyamma Games, Giacomo Greco, il quale ci ha svelato alcuni importanti dettagli sul progetto in sviluppo nel nostro paese. Stando alle parole del boss della software house italiana, non manca molto alla prima comparsa ufficiale sulle scene di Project Galileo e già nella seconda metà dell'anno corrente potremo scoprire qualcosa in più.

Nel corso della diretta è stato confermato che il titolo sarà presente a due dei più importanti eventi del settore videoludico che si terranno prossimamente: il Tokyo Games Show e i The Games Awards di Geoff Keighley. Questo significa che saranno ben due le occasioni in cui potremo vedere il gioco ed è molto probabile che la sua partecipazione agli eventi avverrà non solo con trailer in CGI ma anche con sequenze di gameplay che ci faranno scoprire di più sul combat system e sulle altre caratteristiche della produzione.

In attesa di vedere il gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'altra intervista a tema Project Galileo.