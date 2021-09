Project Galileo al TGS, il teaser con Luca Ward: anche Sabaku per il souls-like italiano

Prendono finalmente il via gli eventi del Tokyo Game Show 2021, che vede ospite un progetto ambizioso interamente made in Italy. Dalla fiera videoludica del Sol Levante, arrivano infatti intriganti novità per Project Galileo.

L'ambizioso Souls-like AA+, totalmente ambientato in Italia, si è ripresentato al pubblico in un suggestivo teaser trailer. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ha potuto contare su di una collaborazione d'eccezione, con il celebre doppiatore Luca Ward nel ruolo di voce narrante. Il filmato offre un primo assaggio di quelli che saranno i toni di Project Galileo, attualmente in sviluppo presso gli studi di Jyamma Games.



La software indipendente milanese ha inoltre svelato il coinvolgimento nel progetto di Sabaku no Maiku, con Michele Poggi ingaggiato nel ruolo di Souls Veteran QA. Il content creator, divulgatore e critico videoludico contribuirà dunque allo sviluppo di Project Galileo, offrendo feedback professionali sul gameplay dell'Action RPG. Nel progetto è inoltre coinvolto Aram Shahbazians, compositore e sound designer i cui lavori hanno trovato spazio in numerosi giochi, film e spot pubblicitari. Vincitore del premio per la migliore musica in Space Assault del Prix Excellence 2020, l'autore ha collaborato allo sviluppo di Cyberpunk 2077, Redout e Song Of Horror.



Ambientato in Italia, Project Galileo punta a ricostruire le atmosfere della nostra penisola, ma senza vincolarsi a periodi storici precisi. Accanto ai riferimenti realistici per l'edificazione del mondo di gioco, troveranno infatti spazio il mistero e il fascino fantastico tipici del genere Souls-like. Grande attenzione anche sul fronte del gameplay, con l'edificazione del combat system che ha avuto un punto di riferimento nel Flos Duellatorum, manuale italiano di scherma del XV secolo, usato ancora oggi nelle rievocazioni storiche.

Al momento, manca ancora una finestra di lancio per Project Galileo, il cui debutto resta atteso su PC e console.