Project Galileo: trama e novità del Souls tutto italiano

Dopo aver rivelato in precedenza tante novità su Project Galileo, lo studio italiano Jyamma Games svela ulteriori dettagli sul suo promettente Soulslike attraverso un nuovo video.

Il filmato in particolare si sofferma non solo su immagini inedite, ma anche sui primi dettagli narrativi, svelando il nome definitivo del continente in cui si svolgono le vicende, Enotria, e qual è l'essenza del Canovaccio, forza misteriosa usata da un gruppo di persone per prendere il controllo del mondo di gioco.

Enotria viene descritto come un vasto mondo formato da vari regni di dimensioni ridotte che nel corso dei secoli hanno sviluppato una cultura propria, commerciando ma anche combattendo tra loro. Tutto però cambia quando il Canovaccio viene scatenato attraverso il continente: Enotria cade vittima di uno strano incantesimo caratterizzato da degrado e stagnazione, mantenendo intatta la sua bellezza pur essendo ora divenuto un guscio vuoto.

Ecco dunque che una terra un tempo mozzafiato grazie alle sua architetture ed i suoi scenari marittimi baciati dal sole appare ora senza senso e priva di scopo, completamente disabitata e senza più persone a popolare regni un tempo floridi.

"Lo abbiamo detto fin da subito - spiega Giacomo Greco, CEO e fondatore di Jyamma Games - l’intento di tutto il team di Jyamma Games è stato quello di ricercare, studiare e inserire nel videogioco il vasto folklore italiano fatto di usi e costumi, di leggende e racconti popolari, che variano da regione a regione ma anche da una zona all’altra all’interno dei medesimi confini regionali e che, secondo noi, è sottorappresentato. Abbiamo scoperto storie affascinanti che sembravano nate appositamente per Project Galileo".

Per maggiori informazioni non perdetevi la nostra anteprima di Project Galileo, progetto tra l'altro supervisionato da Sabaku no Maiku ed in arrivo su PC e console in una data ancora da definire.