Project GAMM: annunciato il nuovo action fantasy di Cygames per console

Sul nuovo numero di Weekly Famitsu (nelle edicole giapponesi dal 20 maggio) è stato annunciato Project GAMM, un nuovo gioco d'azione fantasy per console prodotto da Cygames sotto la supervisione di un cast d'eccezione.

Project GAMM è diretto da Kenichiro Takaki (produttore e autore della serie Senrar Kagura) in collaborazione con l'illustratore Mogmo, con il compositore Shirou Sagisu e il designer Kiyoshi Arai. Dai primi leak (la rivista, lo ricordiamo, uscirà solo domani) emergono pochissimi dettagli, il gioco presenterà scontri PvP in un mondo dove domina la magia, ci saranno però anche macchine e soluzioni tecnologiche mosse proprio da incantesimi e sortilegi.

Il protagonista dovrebbe essere un giovane mago ma nel cast dei personaggi ci sarà spazio anche per una cameriera, un robot e un cavaliere, ognuno dei quali dovrebbe ricoprire un ruolo centrale. Il multiplayer sarà uno degli elementi principali del progetto ma non è chiaro se ci sarà anche una campagna per giocatore singolo.

Secondo la fonte, su Famitsu sono presenti i primi screenshot incentrati sulla componente PvP, lasciando quindi pensare come questa rappresenti di fatto la modalità principale di Project GAMM. Al momento non ci sono altre informazioni, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Cygames e di una eventuale conferma sul debutto in Occidente di questo progetto.