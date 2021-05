Project GAMM: ecco i primi screenshot, la protagonista si chiama Ricotta

Dopo il leak anticipato da Famitsu, Cygames ha annunciato Project GAMM, un gioco action di stampo fantasy in sviluppo per console, le piattaforme di destinazione non sono state specificate dal publisher.

Project GAMM è un gioco d'azione ambientato in un mondo fantasy tradizionale dove predomina la magia, unita ad una tecnologia avanzata che permette di dare vita a robot e macchine ribelle avanzate. Purtroppo non ci sono dettagli sul gameplay, i primi rumor parlavano di un gioco PvP orientato al multiplayer e non sappiamo se Project GAMM avrà anche una componente single player oppure no.

Cygames ha però pubblicato i primi screenshot del gioco e una serie di artwork dedicati ad alcuni dei personaggi principali tra cui troviamo il robot Sbrinz, il cavaliere Vacherin, la spadaccina Kasumi, la maghetta Chimay e la protagonista Ricotta.

Al timone del progetto troviamo Kenichiro Takaki (ideatore della serie Senran Kagura) nel ruolo di direttore e produttore, Mogumo al character design, Shiro Sagisu alle musiche e Kiyoshi Arai (Red House) responsabile delle ambientazioni. Nessuna informazione riguardo la data di uscita, anche le piattaforme di destinazione come detto sono sconosciute, così come il titolo ufficiale.

Al momento CyGames non ha confermato l'arrivo di Project GAMM in Occidente e il lancio è stato confermato per il solo Giappone.