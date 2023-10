Che fine farà Project GG senza Hideki Kamiya? PlatinumGames non risponde

Come annunciato la scorsa settimana, Hideki Kamiya ha lasciato PlatinumGames e sono in molti a chiedersi a questo punto che fine farà Project GG, ovvero l'ultimo gioco noto al quale stava lavorando Kamiya. Ci sarà un futuro per questo progetto oppure no?

Project GG è stato annunciato nel 2020 come ultimo atto della "trilogia dei supereroi" iniziata con Viewtiful Joe e continuata poi con The Wonderful 101. Di Project GG non sappiamo nulla dal lontano 2021 e in molti temono che il gioco sia stato accantonato in favore di altre produzioni.

I fan hanno iniziato a tempestare il profilo X di Kamiya chiedendo lumi su Project GG, l'ex producer di Platinum tuttavia ha invitato a rivolgersi direttamente alla compagnia per conoscere lo stato del progetto. Detto fatto, VGC ha contatto PlatinumGames, il publisher ha però fatto sapere di non avere nulla da condividere riguardo l'abbandono di Hideki Kamiya.

Dunque non ci sono sostanzialmente novità e non sappiamo se Platinum sia interessata a portare avanti i lavori su Project GG senza la visione del suo autore originale o se lo sviluppo proseguirà con nuove teste al comando. Probabilmente la compagnia sta valutando come muoversi, a meno che Project GG non sia già stato cancellato nei mesi scorsi, come ipotizzano invece in molti.